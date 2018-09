Orbans politische Gegner - sie fühlten sich von der EU im Stich gelesen. "Er macht was er will und die EU schaut zu", "er beschneidet unsere Grundrechte", "er veruntreut offen EU-Gelder und keinen interessiert es", Sätze die wir in den letzten Jahre oft gehört haben, vor allem in Budapest. Das Gefühl von Schadenfreude versuchen die wenigen, vor allem kritischen Internetportale trotzdem nicht aufkommen zu lassen. Auf index.hu heißt es etwa: "Die ungarische Regierung muss jetzt Rechenschaft abgeben" auf einer Wirtschaftsseite heißt es "die demokratischen Zustände wurden verurteilt". Die Schlagzeilen sind vorsichtig, denn Ungarns Oppositionelle wissen genau: Bis jetzt wirklich was passiert, bis Orbans Regierung wirklich Konsequenzen drohen, wird es dauern. Denn die EU-Mühlen mahlen langsam.