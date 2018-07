Günther Oettinger, (CDU), EU-Kommissar für Haushalt und Personal Quelle: Peter Kneffel/dpa

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat die Erwartungen an den EU-Gipfel zur Migrationspolitik gedämpft. "Wir werden Fortschritte haben, (...) aber es wird nicht zu dem großen Durchbruch kommen können, der von manchen in Deutschland erwartet wird." Das sagte der CDU-Politiker dem Radiosender Bayern 2.



Oettinger sprach sich erneut gegen nationale Lösungen aus. Ein Beispiel dafür ist die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplante Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze.