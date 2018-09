Macron und Merkel in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Vor einem EU-Gipfel zur Migrationspolitik am 20. September in Salzburg haben Deutschland und Frankreich gemeinsame Linien abgesteckt. Die beiden EU-Schwergewichte hätten die gleiche Herangehensweise, versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Marseille bei einem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.



"Europa muss sich in dieser Frage eben auch beweisen", sagte sie. "Deutschland und Frankreich arbeiten weiter zusammen, um die Zukunft vorzubereiten", ergänzte Macron.