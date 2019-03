Emmanuel Macron (l) und Pedro Sanchez im Elysee-Palast.

Quelle: Thibault Camus/AP Pool/dpa

Unmittelbar vor dem Brüsseler Asyl-Krisentreffen haben Frankreich und Spanien geschlossene Zentren für ankommende Migranten "auf europäischem Boden" gefordert. Andere EU-Länder sollten dann solidarisch Migranten aufnehmen. Das sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris nach einem Treffen mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez.



16 von insgesamt 28 Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Sonntag in Brüssel über den Migrationsstreit beraten, der Europa spaltet.