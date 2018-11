Das Logo der irischen Billigairline Ryanair. Archivbild Quelle: Marcel Kusch/dpa

Europas größter Billigflieger Ryanair gerät wegen des Streits um Löhne und Arbeitsbedingungen in mehreren EU-Ländern weiter unter Druck. Die Arbeitsminister aus Deutschland, Belgien, Italien, Luxemburg und den Niederlanden erinnerten Ryanair an seine Verantwortung für das eigene Personal.



"Eine Lösung muss dringend gefunden werden", heißt es in einem Schreiben an Firmenchef Michael O'Leary. Ryanair steht in mehreren EU-Ländern in Konflikten mit Vertretungen von Flugbegleitern und Piloten.