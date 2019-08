Außenminister Heiko Maas trifft seine EU-Kollegen. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) und seine EU-Kollegen wollen heute in Helsinki über die jüngsten Entwicklungen in der Iran-Krise beraten. Dabei soll es darum gehen, ob und wie sich die EU an den internationalen Bemühungen zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligen sollte.



Zudem werden erneut die Rettungsversuche für das internationale Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe Thema sein. Maas hatte zuletzt eine EU-Beobachtungsmission für die Golfregion ins Spiel gebracht.