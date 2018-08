Tender "Mosel" der Bundesmarine (Archiv). Quelle: Frank Molter/dpa

Italien hat zugesagt, weiter die von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" aus dem Meer geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Das gelte bis zur Neuausrichtung des Einsatzes, die in fünf Wochen erfolgen soll. Das sagte der italienische Außenminister Milanesi in Berlin.



Der eigentliche Auftrag der EU-Schiffe ist die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Seit 2015 haben sie aber auch 50.000 Schiffbrüchige gerettet und nach Italien gebracht. An dem Einsatz ist auch die Bundesmarine beteiligt.