Um den Streit zu lösen, würden die EU-Verteidigungs- und Außenminister in Wien nun erst einmal versuchen, noch drei Wochen zu gewinnen - bis zum EU-Gipfel in Salzburg. Langfristig könnte eine Lösung höchstens darin bestehen, dass sich eine kleine Gruppe von freiwilligen Ländern finde, die im kleinen Rahmen Flüchtlinge aufnähmen, erklärt Leifert. "Vielleicht von Schiff zu Schiff, das müsste dann neu überlegt werden. So könnten Flüchtlinge dann verteilt werden."



Sollte "Sophia" scheitern, würden sich die Italiener ins eigene Fleisch schneiden, da sie auch vom Kampf gegen die Schlepper profitierten, sagt Leifert. Und wenn die offizielle EU-Möglichkeit, Flüchtlinge zu retten, an ein Ende komme, wäre es eine "moralische Bankrotterklärung der EU und eine konkrete Folge des Rechtsrucks, den wir im Moment in der europäischen Innenpolitik erleben."