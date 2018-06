Juncker: Vorerst kein Beitritt der Partnerländer. Quelle: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Die EU will die Zusammenarbeit mit östlichen Partnerländern wie der Ukraine ausbauen. Die Union will aber vorerst keine konkrete Perspektive auf einen Beitritt anbieten. Das stehe nicht auf der Tagesordnung, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. In Brüssel fand ein EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft mit sechs früheren Sowjetrepubliken statt.



Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sagte, erst einmal müsse die EU den Brexit hinter sich bringen und ihre eigenen Probleme lösen.