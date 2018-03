Die EU sei entschlossen, was Irland angehe, betont EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nun im EU-Parlament. Jetzt sei London an der Reihe. "Wir müssen dafür auch konkrete bristische Vorschläge bekommen", fordert Juncker. Die Dringlichkeit, eine Regelung zu treffen, werde größer. Es sei nun an der Zeit, dass aus Reden Verträge würden. "Für uns ist das keine irische Frage, sondern eine europäische Frage", sagt der EU-Kommissionspräsident. Es gelte in der EU: "Wir unterstützen uns gegenseitig."