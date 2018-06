In der zum Teil emotional geführten Debatte in Straßburg zeichnete sich das Grundproblem der EU-Institutionen ab. "Es gibt eine große Lücke zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir in der Praxis durchgehen lassen", betont Nuno Melo (Christdemokraten) aus Portugal. Das EU-Parlament muss ein Zeichen setzen, ist sich das Parlament einig. Doch welches?