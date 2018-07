Martin Sonneborn käme künftig nicht mehr ins Europaparlament. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Deutsche Kleinstparteien wie Freie Wähler, Die PARTEI und NPD sollen nach dem Willen der Europaabgeordneten spätestens von 2024 an keine Chance mehr auf Einzug in das EU-Parlament haben. Die Abgeordneten stimmten heute in Straßburg für eine Reform des EU-Wahlrechts, die Sperrklauseln in den Mitgliedstaaten vorsieht.



Die Befürworter - allen voran CDU, CSU und SPD - wollen damit eine Zersplitterung des Parlaments verhindern. Kritiker sehen aber die Meinungsvielfalt in dem Haus bedroht.