Neuer Präsident des EU-Parlaments: David-Maria Sassoli.

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Neuer Präsident des Europäischen Parlaments wird der Italiener David-Maria Sassoli. Der Sozialdemokrat wurde in Straßburg mit der nötigen Mehrheit der Abgeordneten für die nächsten zweieinhalb Jahre gewählt. Der 63-jährige Journalist sitzt seit zehn Jahren in der europäischen Volksvertretung.



Sassoli setzte sich im zweiten Wahlgang mit 345 Stimmen durch. Nötig waren mindestens 334 Stimmen. Sassoli sagte in seiner Bewerbungsrede, er wolle die Bedeutung des Parlaments weiter stärken.