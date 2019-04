Plastikmüll an einem Strand nahe Beirut. Archivbild

Quelle: Marwan Naamani/dpa

Plastikteller, Strohhalme und andere Einmalprodukte aus Kunststoff sollen in der EU bald nicht mehr erhältlich sein: Das Europaparlament wird heute aller Voraussicht nach einem entsprechenden EU-weiten Verbot zustimmen.



Die neue Regelung soll dazu beitragen, die Unmengen Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich in etwa zwei Jahren. Verboten werden sollen nur Gegenstände, für die es bessere Alternativen gibt.