Der CO2-Emissionshandel soll reformiert werden. Quelle: Armin Weigel/dpa

Das EU-Parlament hat den Weg für eine Reform des europäischen Emissionshandels freigemacht, die den Klimaschutz in Unternehmen voranbringen soll. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für eine neue EU-Richtlinie zum Handel mit Verschmutzungsrechten der Industrie.



Diese soll den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen teurer machen und die Emissionen damit in der EU reduzieren. Konkret soll die Gesamtmenge an erlaubten Emissionen zwischen 2021 und 2030 jährlich um 2,2 Prozent sinken.