Wie viel Plastikmüll wird momentan produziert, wie viel davon recycelt?



Zahlen der EU-Kommission zufolge fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Mit 37,4 Kilo pro Einwohner produziert Deutschland davon deutlich mehr als der EU-Durchschnitt (31,1 Kilo pro Einwohner). EU-weit wird weniger als ein Drittel des entsorgten Plastiks derzeit recycelt.



Was passiert mit dem restlichen Plastikmüll?



Der übrige Plastikmüll wird verbrannt oder eingelagert. Bislang exportieren die Mitgliedstaaten rund die Hälfte des eingesammelten und sortierten Plastikmülls ins Ausland, 85 Prozent davon nach China. Die Volksrepublik hat den Import von Plastikmüll mittlerweile jedoch fast vollständig eingestellt. Die EU bleibt auf einem Großteil ihres Abfalls sitzen. Nicht ordnungsgemäß entsorgter Plastikmüll landet zum Großteil im Meer. Einer Studie des US-Wissenschaftsmagazins "Science" zufolge sind das jährlich rund acht Millionen Tonnen. Laut EU-Kommission bestehen 85 Prozent des Mülls in den Meeren aus Plastik. Die Hälfte davon sind demnach Einwegprodukte, ein Viertel stammt von Fischern. Experten befürchten, dass es 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren geben könnte.



Wie wirkt sich Plastik auf die Umwelt aus?



Für zahlreiche Tiere und Pflanzen stellen die Plastikpartikel eine Bedrohung dar. Wale, Delfine, Robben und andere Meeresbewohner verfangen sich in alten Fischernetzen, Seevögel verwechseln den Müll mit Nahrung. Über die Nahrungskette gelangt der Müll auch zurück zum Menschen. Welchen Einfluss Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit hat, ist laut Kommission nicht bekannt. Auch die Entsorgung, insbesondere die Verbrennung von Plastikmüll, ist eine Belastung für die Umwelt. So würde laut EU-Kommission das Recyceln von einer Million Tonnen Plastik so viel CO2 einsparen wie eine Million Autos weniger auf den Straßen.



Was plant Brüssel?



Mit ihrem Vorschlag will die Kommission bestimmte Einwegprodukte verbieten, darunter auch Watte- und Rührstäbchen. Daneben sollen die Mitgliedstaaten selbst Maßnahmen erlassen, um Lebensmittelverpackungen und Trinkbecher aus Kunststoff zu reduzieren. Hersteller sollen an den Kosten für die Müllentsorgung, Umweltsäuberung und Aufklärungsmaßnahmen beteiligt werden. Außerdem sollen bis 2030 alle in der EU verwendeten Verpackungsmaterialien wiederverwertbar sein. Zudem sollen wirtschaftliche Anreize für die Recycling-Industrie geschaffen werden. Außerdem in Planung sind etwa einheitliche Kennzeichnungen für biologisch abbaubare Ersatzprodukte und mehr finanzielle Unterstützung für die Entwicklung von "besserem" Plastik. Eine erste EU-Richtlinie sieht vor, dass in allen europäischen Häfen Sammelstellen für auf See anfallende Abfälle eingerichtet werden. Die Kosten dafür sollen die Hersteller von Fischerei-Ausrüstung tragen.



Welche Maßnahmen sind bereits in Kraft?



Die EU-Kommission hatte 2015 einen Strategieplan zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft vorgestellt. Darauf folgte beispielsweise die Plastiktüten-Richtlinie von November 2016: Bis 2019 soll die Nutzung von Einweg-Plastiktaschen im Vergleich zu 2010 um 80 Prozent verringert werden. In Deutschland verpflichtete sich der Handel daraufhin, die kostenlose Abgabe von Plastiktüten einzuschränken.



Quelle: AFP

Ein Meer aus Plastik