Bei einer durchgehenden Winterzeit würde es in Warschau im Sommer schon gegen 3.15 Uhr hell - doch auch in Polen waren die Gegner des Hin und Hers mit 95 Prozent eindeutig in der Mehrheit. Die EU-Kommission reagierte und schlug vor, bereits 2019 das halbjährliche Drehen an der Uhr abzuschaffen. Stattdessen solle jeder Staat selbst entscheiden können, ob er dauerhaft Sommer- oder Winterzeit will. Doch die zuständigen EU-Verkehrsminister sperrten sich gegen ein so schnelles Ende der Regelung. Frühestens 2021 solle es so weit sein, befanden sie unlängst. Sonst drohe ein unübersichtlicher Flickenteppich aus verschiedenen Zeiten in der EU.