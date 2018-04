EU-Justizkommissarin Vera Jourova will noch in dieser Woche bei ihrem US-Besuch mit Facebook und der Regierung in Washington über die Affäre sprechen. Jourova schrieb bei Twitter, die Berichte seien "schrecklich, wenn sie sich bestätigen". "Wir wollen so etwas in der EU nicht." Die EU werde "alle möglichen rechtlichen Maßnahmen ergreifen", um die Daten von Bürgern zu schützen.