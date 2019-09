Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr Wunschteam komplett. Mit der am Montag veröffentlichten Kandidatenliste hat die Deutsche ein wichtiges Versprechen weitgehend erfüllt: Sie wollte einen Frauenanteil von 50 Prozent, und unter den - mit ihr - 27 designierten Kommissionsmitgliedern sind tatsächlich immerhin 13 Frauen. Einige der Nominierten werden in den nächsten fünf Jahren politisches Gewicht auf die europäische Bühne bringen, andere wohl eher selten Schlagzeilen machen. Vorher muss das Personalpaket ohnehin noch die Zustimmung des Europaparlaments finden. Planmäßig starten soll die Kommission am 1. November.