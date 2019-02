Caspary: Entscheidend ist: Hält sich jemand am Ende in unserer Demokratie an rechtsstaatliche Aspekte und an Gesetze? Solange sich die Regierung in Ungarn an letztinstanzliche Urteile des Europäischen Gerichtshofs hält – das ist für mich die rote Linie. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht auch ein Unterschied zur Regierung in Polen, wo ich diese Sache zumindest manchmal fraglich sehe.