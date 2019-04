Reda: Das liegt auch am fehlenden Initiativrecht des Parlaments. Also, selbst wenn das neue Parlament andere Mehrheiten hätte und Änderungen an der Reform wollte, wäre es sehr schwer für dieses Parlament, das Thema wieder groß auf die Tagesordnung zu bringen. Die Ausweitung der demokratischen Rechte des EU-Parlaments wäre wohl eine Voraussetzung, um den Parlamentariern mehr Gehör und Gewicht zu verschaffen - für eine bessere EU.