Das EU-Parlament will gegen Steuerhinterziehung vorgehen.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Europaparlament hat mehr als 400 Empfehlungen beschlossen, die den Regierungen der EU-Staaten im Kampf gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung helfen sollen. "Das sind die weitreichendsten Empfehlungen, die jemals in diesem Parlament beschlossen worden sind", sagte der dänische Sozialdemokrat Jeppe Kofod.



Die Abgeordneten empfahlen, dass in der EU auch in Steuer-Fragen Mehrheitsentscheidungen möglich sein sollen. Eine Mindeststeuer für Unternehmen wird zunächst nicht eingeführt.