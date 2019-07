Sozialdemokrat Sassoli fehlen sieben Stimmen zur Wahl.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Der Italiener David Sassoli hat bei der Wahl des neuen Präsidenten des EU-Parlaments die absolute Mehrheit knapp verpasst. Der sozialdemokratische Abgeordnete erreichte in der ersten Runde 325 Stimmen, erklärte der scheidende Parlamentspräsident Antonio Tajani in Straßburg. Die notwendige absolute Mehrheit liegt bei 332 Stimmen.



Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Ska Keller, bekam 133 Stimmen. Die Abstimmung geht nun in die zweite Runde. Der Präsident wird für 2,5 Jahre gewählt.