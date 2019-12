"Heute gibt es für die Uiguren in China keine Freiheit", sagte die Tochter des Aktivisten, Jewher Ilham. Sie hatte ihren Vater zuletzt 2013 gesehen, als beide auf dem Flughafen in Peking vor einem Flug in die USA getrennt wurden. Auf Drängen ihres Vaters trat sie die Reise damals ohne ihn an.