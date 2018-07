Zudem sollen alle Kosten aus dem EU-Haushalt gezahlt werden, heißt es in dem Papier, das EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos in Brüssel vorstellte. In die sogenannten "kontrollierten Zentren" in EU-Mittelmeerländern sollen aus Seenot gerettete Flüchtlinge gebracht werden. Hier soll möglichst schnell darüber entschieden werden, ob sie ein Anrecht auf internationalen Schutz haben oder zurück in ihre Heimat müssen.