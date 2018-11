Donald Tusk und Donald Trump 2017 in Brüssel. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat vor einem Erstarken populistischer Kräfte in Europa und den USA gewarnt. Auf beiden Seiten des Atlantiks steige die Zustimmung für Politiker, die "eher auf Konflikt als auf Kooperation" setzten, sagte Tusk in einer Rede.



Zuvor hatte Tusk US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert: "Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir ein Amerika, das der Idee eines vereinten Europa nicht wohlgesonnen ist." Trump habe sich dafür entschieden, die Welt zu spalten.