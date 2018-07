Tusk erinnerte Trump an Unterstützung aus Europa. Archiv Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Trump mit deutlichen Worten aufgefordert, beim NATO-Gipfel nicht nur über Verteidigungsausgaben zu reden. "Die Europäer geben heute ein Vielfaches dessen für Verteidigung aus, was Russland ausgibt und genauso viel wie China", sagte Tusk in Brüssel.



Beim Gipfel und bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin solle sich Trump daran erinnern, wie Europa nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 an der Seite der USA gestanden hätte.