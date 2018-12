Jean-Claude Juncker blickt mit Argwohn nach Bukarest. Archivbild

Kurz vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Rumänien zum Jahresbeginn hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Zweifel an Bukarest geäußert. Er glaube, "dass die Regierung in Bukarest noch nicht in vollem Umfang begriffen hat, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen", sagte Juncker der "Welt am Sonntag".



Erst im November hatte die EU-Kommission Bukarest erhebliche Defizite bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung bescheinigt.