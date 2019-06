Finnlands Ministerpräsident Antti Rinne. Archivbild

Quelle: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Finnland will sich während seiner bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft vor allem für eine stärkere europäische Klimapolitik einsetzen. "Während des finnischen EU-Vorsitzes liegt der Schwerpunkt auf der globalen Führungsrolle der EU in Klimafragen", erklärte der finnische Regierungschef Antti Rinne im Parlament in Helsinki.



"Das beinhaltet, dass wir uns zur Klimaneutralität vor dem Jahr 2050 verpflichten." Ziel sei ein Konsens im EU-Rat zu zentralen Elementen dieses Plans bis Ende 2019.