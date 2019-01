Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission. Archivbild

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die EU-Rechnungsprüfer sehen bei der Initiative Efsi Mängel. Die Angaben zu den Investitionen seien womöglich überhöht, teilte der Rechnungshof mit. Ein Teil der Gelder sei zudem an Projekte gegangen, die auch anders hätten finanziert werden können.



Efsi ist ein Prestigeprojekt von Jean-Claude Juncker. Mit Garantien aus dem EU-Haushalt sollen bis 2020 Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro angestoßen werden. Das Geld soll an Projekte gehen, die anderweitig kaum Kredite bekommen.