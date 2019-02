Christian Lindner spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

FDP-Chef Christian Lindner fordert das Europaparlament auf, die Reform des europäischen Urheberrechts "in letzter Minute" zu stoppen. "Was jetzt auf dem Tisch liegt, öffnet die Tür zu automatisierter Zensur", sagte Lindner. "Es gibt mildere Wege, um das Urheberrecht durchzusetzen."



Stein des Anstoßes sind so genannte Upload-Filter. Plattformen wie YouTube könnten sie einsetzen, um beim Hochladen zu prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind.