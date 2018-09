"Merkel und Macron", resümiert ZDF-Korrespondent Thomas Walde, "beschwören die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Vorgehens." Nationale Alleingänge führten zu mehr Migration. Das sei "eine Kampfansage an die Söders und Trumps der Welt", so Walde weiter. Dafür seien Merkel und Macron "bereit, auf vielen Politikfeldern aufeinander zuzugehen". Allerdings sei das "nicht immer sehr detailliert". Zum Beispiel wie genau man Flüchtlinge aufnehmen oder abweisen soll. "Das zu klären", so Walde, "wird wird wohl länger als die 14 Tage dauern, die die CSU Merkel noch gibt. Am Ende läuft es auf eine politische Bewertung heraus, ob das, was Merkel und Macron hier angehen, der CSU genügt".