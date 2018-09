Die Vorschläge sollen dem EU-Gipfel am 28./29. Juni vorgelegt werden, die Beratungen, an denen unter anderem auch die Finanzminister Olaf Scholz und Bruno le Maire teilnehmen, sollten bis zum Abend dauern. Der EU-Gipfel gilt als wichtiges Treffen, um Reformen in der Europäischen Union anzustoßen. Die EU ist durch den Brexit, die protektionistische und nationalistische Politik von US-Präsident Donald Trump sowie durch Wahlerfolge von EU-Kritikern in mehreren Mitgliedstaaten - zuletzt in Italien - unter massiven Druck geraten.