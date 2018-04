Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entschlossen gezeigt, gemeinsam mit Frankreich die Reform der EU voranzutreiben. Ein gemeinsames Vorgehen sei "notwendiger denn je, denn Europa muss geschlossen agieren in einer geopolitischen Situation, in der der Multilateralismus unter Druck steht", sagte Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris.



Für eine Neuaufstellung der EU will Frankreich gemeinsam mit Deutschland bis zur Jahresmitte Vorschläge machen.