Auch in Berlin ziehen in der Frage EU-Reform keineswegs alle an einem Strang. Der neue SPD-Finanzminister Olaf Scholz macht zunächst einmal klar, dass er den Sparkurs seines vor allem in Südeuropa ungeliebten Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) im Prinzip fortsetzen will. Bei der Einlagensicherung hält er eher nichts von schnellen Beschlüssen. Von Europa-Euphorie, wie sie manch einer im Koalitionsvertrag von Union und SPD gespürt haben will, ist keine Rede mehr.