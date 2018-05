Gipfelchef Donald Tusk kritisierte bei der Konferenz am Mittwochabend in Sofia Trumps Kurs scharf und verlangte eine "geschlossene europäische Front" dagegen. "Wenn man sich die jüngsten Entscheidungen von Präsident Trump ansieht, könnte man denken: 'Mit solchen Freunden, wer braucht da noch Feinde?'", sagte Tusk vor dem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, an dem auch Kanzlerin Angela Merkel teilnahm.