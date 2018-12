Bewohner in den 14 besonders belasteten Städten sowie in weiteren nicht näher konkretisierten Kommunen, Diesel-Fahrer aus angrenzenden Landkreisen, Pendler und Härtefälle sollen Angebote bekommen - entweder zum Umtausch alt in neu oder zur Nachrüstung. Zu den genannten Städten mit einer Stickoxidbelastung im Jahresmittel von mehr als 50 Mikrogramm gehören München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg. Auch Frankfurt am Main könnte noch auf die Liste kommen.

Bildquelle: dpa