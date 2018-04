Die Handelspolitik von Trump war auch das beherrschende Thema beim Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) in Singapur am Samstag. "Die politische Stimmung in vielen Ländern hat sich gegen den Freihandel gewendet. Besondern die jüngsten Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sind beunruhigend", sagte Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong zur Eröffnung des 32. Asean-Gipfel in dem südostasiatischen Stadtstaat. Dementsprechend sei das offene, multilaterale Handelssystem, das zum Wachstum der Asean-Staaten beigetragen habe, unter Druck. Der Gemeinschaft gehören zehn Staaten an, darunter die Gründerstaaten Thailand, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur.