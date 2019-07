Illustration des Satelliten-Navigationssystems Galileo.

Quelle: Pierre Carril/ESA/dpa

Das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo ist nach einem Systemausfall wieder in Betrieb. Zu Beginn müsse noch mit Ungenauigkeiten gerechnet werden. Das teilte die zuständige EU-Agentur GSA in Prag mit.



Als Ursache seien Fehler in den Anlagenteilen identifiziert worden, die Zeit- und Umlaufbahnberechnungen vornehmen. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, um Lehren für die Zukunft zu ziehen. Galileo war seit vorigem Freitag fast komplett ausgefallen.