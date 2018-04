Die Europäische Union nimmt die Einschätzung der britischen Regierung, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist, sehr ernst. Erklärung der EU-Außenminister

Wie stark dieser Beistand wirklich ausfällt, bleibt allerdings weiter offen. In einer scharfen gemeinsamen Erklärung verurteilen die 28 EU-Außenminister den Giftanschlag zwar, kündigen aber keine neuen Sanktionen an. Auch enthält der Text keine direkte Schuldzuweisung an die russische Regierung. Nur so viel: "Die Europäische Union nimmt die Einschätzung der britischen Regierung, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist, sehr ernst." Weiter ruft die EU Russland auf, bei der Aufklärung des Anschlags mitzuarbeiten und alle Informationen über die russische Entwicklung des Nervengases Nowitschok mit der OPCW zu teilen.



Der neue deutsche Außenminister Heiko Maas hatte am Morgen - wie viele europäische Kollegen - versucht, einen etwas sachlicheren Ton anzuschlagen. Auch er sehe keine "alternative plausible Erklärung außer der russischen Mitverantwortung", aber "wenn man auf der russischen Seite der Auffassung ist, dass man das entkräften kann, dann soll das auch geschehen".