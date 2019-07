Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich an der Seeschutzmission in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Kaum ein Land hängt von der Freiheit der internationalen Schifffahrt so stark ab wie der Exportweltmeister Deutschland." Das sagte er der "Welt am Sonntag".



"Deshalb darf die Bundesrepublik auch nicht von der Reservebank aus zuschauen, wenn jetzt eine maritime EU-Schutzmission am Golf diskutiert wird", mahnte Ischinger.