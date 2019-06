Ähnlich sieht das Reinhard Schulze, Islamwissenschaftler an der Uni Bern. Der Iran habe schon letztes Jahr damit gedroht, wieder verstärkt Uran anzureichern, sollten sich die Europäer weiterhin passiv verhalten. Nun sei die Situation verfahren: "Zum einen will die EU nicht als bloßer Erfüllungsgehilfe der Sanktionspolitik der USA dastehen, zum anderen will sie verhindern, dass der Iran den Streit nutzt, um einen Keil zwischen den USA und der EU zu treiben. Und schließlich will sie sich nicht das Geschäft mit Iran auf Dauer verderben lassen“, sagt Schulze.