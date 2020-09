Deutsche Ostsee-Fischer dürfen im kommenden Jahr deutlich weniger Dorsch und Hering fangen. Die erlaubten Fangmengen in der westlichen Ostsee werden deutlich gesenkt, wie nach dem Treffen der EU-Fischereiminister in Luxemburg am späten Montagabend mitgeteilt wurde. Auch für Freizeitangler wird es striktere Auflagen geben. Fischereibetriebe sind empört. Umweltschützern gehen die Beschlüsse allerdings nicht weit genug.