EU-Sicherheitskommissar Julian King fordert die Mitgliedsländer auf, mehr Geld für Cybersicherheit bereitzustellen. "Was wir investieren, steht meiner Meinung nach in keiner Beziehung zu der Bedrohung, der wir ausgesetzt sind. Deshalb muss Cybersicherheit im nächsten EU-Haushalt ab 2021 Priorität haben", sagte er dem "Focus".



Die USA hätten allein 2016 rund 14 Milliarden Dollar in die Cybersicherheit ihres Landes investiert. In der EU seien dafür bis 2020 nur 1,8 Milliarden Euro veranschlagt.