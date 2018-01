Man kann wirklich nicht sagen, dass Europa sich Illusionen machen würde vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde über den Brexit. "Progress is slow", es geht sehr langsam voran, sagt ein hoher EU-Beamter in Brüssel letzten Freitag. Und eine Kommissionsbeamtin, die dem Verhandlungsteam nahe steht, seufzt: "Die Lücke zwischen dem, was wir schon erreicht haben müssten, und dem, was wir erreicht haben, ist sehr groß."