Die Lücke im Haushalt entsteht aus zwei Gründen. Der Brexit ist der eine. Rund sechs Milliarden Euro zahlen die Briten (trotz eines saftigen "Briten-Rabatts") jährlich mehr in den EU-Haushalt ein, als sie direkt zurückbekommen. Die Brexit-Lücke muss nun von den anderen EU-Staaten gefüllt werden. Der zweite Grund sind viele neue Aufgaben, die die EU erfüllen soll: die Aufstockung der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Beamte zum Beispiel, beschlossen als Konsequenz aus der Flüchtlingskrise; das Großthema Klimapolitik und das Versprechen der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die EU bis 2050 "klimaneutral" zu machen; mehr Investitionen in Bildung, Forschung, Digitalisierung. Es sind die Zukunftsausgaben, in die die EU eigentlich investieren will. Eigentlich.