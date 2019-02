Geschäftsführer von Instex ist ein Deutscher: der frühere Bank-Manager Per Fischer. In den Aufsichtsrat entsenden alle drei Länder jeweils einen Vertreter. Für Deutschland wird das der Leiter der Wirtschaftsabteilung im Auswärtigen Amt, Miguel Berger, sein. Großbritannien soll den Vorsitz in dem Gremium übernehmen. Die Abkürzung Instex steht für "Instrument in Support of Trade Exchanges" - auf Deutsch: "Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten".