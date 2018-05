Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten, die an der Pesco teilnehmen wollen, unterzeichnen die Notifizierungsurkunde für die Pesco. Sie enthält 20 Bedingungen für die Teilnahme, darunter die Verpflichtung zu regelmäßig steigenden Verteidigungsausgaben. 20 Prozent davon sollen in Neuanschaffungen fließen, um Kapazitätslücken zu schließen.



Zudem verpflichten sich die Pesco-Mitglieder, "wesentliche Unterstützung" in Form von Truppen und Material für EU-Auslandseinsätze bereitzustellen. Der offizielle Beschluss, die ständige strukturierte Zusammenarbeit zu starten, soll dann am 11. Dezember fallen.