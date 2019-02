Die Pipeline Nord Stream 2 ist im Bau und soll eigentlich Ende 2019 in Betrieb gehen.

Quelle: dpa

Im Streit über die deutsch-russische Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee steht an diesem Freitag eine folgenreiche EU-Entscheidung an. Es geht um eine Änderung der EU-Gasrichtlinie, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, das von den USA kritisierte Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren. Frankreich hatte lange Deutschland unterstützt, dann aber am Donnerstag überraschend angekündigt, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen.