Angesichts einer drohenden Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof fordern die Grünen, die Autohersteller für die Verbesserung der Luft in deutschen Städten in die Pflicht zu nehmen. Die Bundesregierung müsse "auf umfangreichen Nachrüstungen für Dieseldreckschleudern bestehen", erklärte die Europaabgeordnete Rebecca Harms.



Die EU-Kommission hatte Deutschland mit einer Klage gedroht, weil in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten werden.